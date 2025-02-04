Очільник МАГАТЕ попередив про ризик ядерної аварії в Україні

Атаки, які здійснює Російська Федерація на енергосистему України, можуть створити ризик ядерної аварії через збій у подачі електроенергії з атомних станцій. Це може статися внаслідок удару по електропідстанціях.

Про це заявив керівник МАГАТЕ Рафаель Гроссі на своїй сторінці у соцмережі Х.

На своїй сторінці Гроссі опублікував фотографії, на яких він відвідує підстанцію разом із міністром енергетики Германом Галущенком. Знімки, ймовірно, показують те, що є засобами захисту від російських ударів.

"Я перебуваю на електропідстанції — важливій частині енергосистеми України, необхідної для ядерної безпеки. Ядерна аварія може виникнути внаслідок прямого нападу на станції, а також через перебої в електропостачанні", - написав Гроссі.

Зауважимо, що протягом трирічного вторгнення РФ регулярно піддавала бомбардуванням енергетичну інфраструктуру України, включно з підстанціями, хоча й уникала прямих ударів по українських атомних станціях.