Армія РФ б'є по українській енергетиці: аналітики ISW назвали причини

Окупанти регулярно атакують енергетичну інфраструктуру.
Напередодні, 15 січня, армія Російської Федерації атакувала українську енергетичну інфраструктуру. Такими великими серіями ударів росіяни намагаються зруйнувати енергомережу та обмежити її оборонний промисловий потенціал.
Про це йдеться у новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).
В ISW нагадали, що напередодні вночі та вранці російські війська запустили велику серію ракетних і безпілотних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України. Окупанти атакували 74 ударними безпілотниками "Шахед" та іншими ударними БпЛА, а також 43 ракетами. ППО знищила 23 ракети Х-101/55СМ, три "Калібри", чотири ракети Х-59/69 і 47 безпілотників.
"Росія регулярно здійснює атаки на українську енергетичну інфраструктуру великими серіями ударів, починаючи від зими 2022-2023 років, ймовірно, намагаючись зруйнувати енергетичну мережу України, обмежити її оборонний промисловий потенціал та послабити волю українців до боротьби", - йдеться в звіті Інституту.
Нагадаємо, зранку 15 січня армія РФ атакувала Україну ракетами. Міненерго запровадило превентивні відключення світла у низці областей. Крім того, ворог вдарив по газовій інфраструктурі.