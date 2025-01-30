Вибори в Україні під час війни: президент ПАРЄ зробив заяву

Щодо виборів в Україні під час війти є два моменти. Перший - стосується функціонування органів влади під час війни. Другий момент - історичний.

Про це заявив президент Парламентської асамблеї Ради Європи Теодорас Русопулос в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Моя позиція - не втручатися в цю внутрішню політику. В Україні триває політичне життя. Парламент продовжує свою роботу, і сесії проходять дуже гладко. І, звичайно, парламентарі від усіх партій беруть участь у нашій Асамблеї", - сказав він.

Русопулос наголосив, що ВРУ функціонує, а до ПАРЄ приїжджають парламентарі з усіх партій. За його словами, не було жодного українського парламентаря від опозиції, який би підняв би питання в про вибори в Україні.

"Зруйнувати - легко, побудувати - складно. Але ми намагаємося паралельно з мирним процесом, якому віддасть перевагу український народ, знайти якесь рішення", - сказав він.

Пояснив президент ПАРЄ і історичний момент, який стосується виборів під час війни.

"Я не пам'ятаю, коли Вінстон Черчилль очолював Велику Британію в той час, під час війни, були вибори. Будьте певні, що ні", - нагадав президент ПАРЄ.

Як повідомлялося раніше, Верховна Рада ухвалила рішення подовжити воєнний стан в Україні до 9 травня. Проте в кулуарах парламенту лунають припущення, що якщо вдасться припинити вогонь, воєнний стан можуть скасувати, а президентські вибори провести вже цієї осені.

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