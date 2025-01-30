Авіакатастрофа у США: американський фігурист дивом врятувався від загибелі

Чоловік також підтвердив, що на борту літака перебували ще 14 інших спортсменів.

Американський фігурист Джон Маравілла дивом уникнув авіакатастрофи у Вашингтоні. Чоловіка фактично врятував його собака.

Про це спортсмен розповів російським медіа.

Маравілла у коментарі російським журналістам розповів, що в останній момент вирішив не сідати до літака, який пізніше розбився у Вашингтоні. Спортсмен врятувався завдяки своєму собаці, через якого чоловіка не пустили на борт.

Так, під час реєстрації на авіарейс Маравіллі сказали, що його домашній улюбленець надто великий для перевезення, тому спортсмен вирішив поїхати машиною.

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Фігурист також підтвердив, що на борту літака перебували ще 14 інших спортсменів, водночас відмовившись називати їхні імена.

"Почуваюся заціпенілим, це божевілля. На щастя, це був не мій літак, але я знаю кількох фігуристів, тренерів і сімей, які були в тому літаку… Я не хочу називати імен, але в літаку було близько 14 фігуристів, не враховуючи їхніх батьків та кількох тренерів. Така трагедія", – розповів Маравілла.

Нагадаємо, у ніч проти 30 січня у Вашингтоні сталася авіакатастрофа: пасажирський літак врізався у військовий гелікоптер під час приземлення в аеропорту. Рятувальники дістали з річки, куди впали уламки, тіла 18 загиблих.

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