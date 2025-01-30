Авіакатастрофа у США: на борту літака перебували росіяни

Чемпіони світу з фігурного катання у парах у складі збірної Росії Євген Шишков та Вадим Наумов перебували на борту літака American Airlines, що розбився у США 29 січня.

Про це повідомив ТАСС.

Спортивний агент Арі Закарян повідомив "Матч ТВ", що на борту літака перебували представники російської школи фігурного катання.

"Відомо, що там перебували свої. Я не хочу називати ім'я, але наші там були", – коротко зазначив Закарян.

Американський фігурист Люк Ванг також повідомив, що на борту літака, що зазнав катастрофи, перебували кілька тренерів і фігуристів.

Фігуристи Євген Шишков та Вадим Наумов виступали у парі у складі збірної СРСР, а потім - Росії. 1994 року вони виграли чемпіонат світу.

Нагадаємо, у США пасажирський літак зіткнувся з армійським гелікоптером над Вашингтоном — відомо про щонайменше 18 загиблих. Точна кількість жертв наразі невідома.

На борту літака Bombardier CRJ700 авіакомпанії PSA Airlines перебувало 64 людини, у гелікоптері Sikorsky H-60, який мав тренувальний виліт, — троє військових. Вони зіткнулися, коли літак наближався до злітно-посадкової смуги в Національному аеропорту Рейгана.

Літак впав у річку Потомак на глибину два метри й розламався на дві частини. На місці працюють 300 рятувальників, зокрема поліцейські та водолази. Місцева влада каже, що рятувальна операція триватиме.

Президент США Дональд Трамп знає про катастрофу і стежить за ситуацією. Він написав, що "ситуації, схоже, можна було запобігти".

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