Мобілізують "під заводом": оборонні підприємства потерпають від дефіциту фахівців

В Україні величезний дефіцит інженерів та конструкторів, що ускладнює пошук кваліфікованих кадрів для оборонних підприємств. Проте, коли таких спеціалістів знаходять, їх можуть мобілізувати прямо "під заводом".

Таку думку ветеран російсько-української війни, виробник дронів Мартін Брест висловив в інтерв’ю "Українській правді".

"Ми коли людину знаходимо, хочеться з нею всюди ходити за руку по місту. Чому так? Менеджерів у нас в країні сракою жуй, а от інженерів дуже мало. Конструкторів ще менше. Ми постійно бігаємо та шукаємо тих, хто нам підійде", — заявив Брест.

За словами Бреста, що отримання бронювання займає три доби або взагалі не надається і "ніхто не знає, чому відмова", що ускладнює роботу оборонних підприємств.

"І от я серед усіх них наколупую нарешті для себе якусь зірочку, яка мені дуже потрібна, пропоную їй роботу, вона проходить співбесіди, спецперевірки, поліграф, її плюсують. Я видихаю, бо ж знайшов класного фахівця. А що далі? А далі те, що його мобілізують прямо в мене під заводом! Чому так відбувається? Ми беремо людину на роботу, її ПІБ з'явиться в реєстрі "Дії", ми відправляємо її на бронювання. Це бронювання, можливо, дадуть, але через три доби, а можливо, як от зараз, не дадуть", — додав ветеран.

Він підкреслив, що в ТЦК багато співробітників нормально працюють, але іноді "виглядає так, що ТЦК свідомо намагається мобілізувати тих, хто йде працювати на оборонне підприємство".

"Мене це злить. І я не знаю, як із цим працювати. Хоч бери людину на роботу і на тиждень залишай її вдома, поки їй не дадуть бронювання. Бо виглядає так, що ТЦК свідомо намагається мобілізувати тих, хто йде працювати на оборонне підприємство. Інакше я не можу це пояснити. Я не хочу навалювати на ТЦК, там є багато людей, які нормально працюють, нормально спілкуються, але отак чомусь у нас виглядає зараз у країні мобілізація", — зазначив Брест.

Нагадаємо, адвокатка пояснила, в якому разі можуть подовжити відстрочку від мобілізації автоматично.

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