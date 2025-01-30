Ілона Маска номіновано на Нобелівську премію миру: яка підстава

Найбагатша людина світу Ілон Маск, вклавши понад $270 млн у передвиборчу кампанію Дональда Трампа, вже має безпрецедентний вплив на американську політику.

Американського мільярдера та підприємця Ілона Маска висунули на Нобелівську премію за 2025 рік.

Про це у своєму Facebook повідомив член Європейського парламенту від Словенії Бранко Грімс.

За словами політика, він подав кандидатуру Маска через його “послідовну відданість фундаментальному праву людини на свободу слова, а отже, і на мир”.

Грімс подякував усім, хто підтримав цю ініціативу:

“Пропозиція, щоб Ілон Маск за свою постійну підтримку фундаментального права людини на свободу слова, а отже, і мир, отримав Нобелівську премію миру за 2025 рік, була успішно подана сьогодні. Щира подяка всім співавторам і всім, хто допоміг із цим”, — написав він у своєму дописі.

Нагадаємо, мільярдер та одна з ключових фігур в оточенні президента США Дональда Трампа Ілон Маск виступив на передвиборчому заході німецької ультраправої партії AfD, заявивши, що "діти не повинні бути винними в гріхах своїх батьків", розкритикувавши німецьке суспільство за надмірну увагу до трагічного минулого. Це не залишилиося поза увагою голови меморіалу пам'яті жертв Голокосту Дані Даяна.

Читайте також: