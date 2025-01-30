Російські війська вдарили по Україні дронами: скільки "Шахедів" знищила ППО

В Сумах дрон влетів у житловий будинок.

Вночі проти 30 січня російські військові атакували Україну 81 ударним БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. Сили ППО збили 37 цілей. Також 39 дронів локаційно втрачено.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Росіяни завдали ударів дронами із напрямків: Курська, Орла, Міллєрово та Приморсько-Ахтарська

"Підтверджено збиття 37-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Херсонській та Одеській областях", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок атаки безпілотників постраждали Чернігівщина, Сумщина, Одещина та Полтавщина. Було уражено промислові підприємства, приватні та багатоквартирні будинки, автотранспорт. Крім того, російський ударний БпЛА влетів у багатоповерхівку в Сумах, є загиблі.

Як повідомлялося, вночі російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА. Ворожі безпілотники атакували Україну з півночі, сходу та півдня.

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