Вночі на Хмельниччині сталися вибухи

Інформації про травмованих немає.

Вночі 30 січня під час повітряної тривоги у Хмельницькій області сталися вибухи через атаку російських безпілотників. Спрацювала ППО.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

"Сьогодні вночі, під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знищили сім ворожих БпЛА типу "Shahed", - йдеться у повідомленні чиновника.

З його слів, звернень щодо пошкоджень, травмованих чи загиблих не надходило.

Як повідомлялося, цієї ночі російські війська вдарили по Україні дронами. Сили ППО знищили 37 цілей. Також 39 дронів локаційно втрачено.

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