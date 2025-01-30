Ночью в Хмельницкой области произошли взрывы

Информации о травмированных нет.

Ночью 30 января во время воздушной тревоги в Хмельницкой области произошли взрывы из-за атаки российских беспилотников. Сработало ПВО.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Сегодня ночью, во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО уничтожили семь враждебных БПЛА типа Shahed", — говорится в сообщении чиновника.

По его словам, обращений по поводу повреждений, травмированных или погибших не поступало.

Как сообщалось, этой ночью российские войска ударили по Украине дронами. Силы ПВО уничтожили 37 целей. Также 39 дронов локационно потеряно.

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