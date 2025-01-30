РФ атаковала Полтавскую область дронами

Информации о потерпевших нет.
Ночью в четверг, 30 января, российская армия атаковала дронами Полтавскую область. Зафиксировано разрушение.
Об этом сообщили в пресс-службе Полтавской областной военной администрации.
По данным Полтавской ОВА, в результате падения дрона "Герань-2" была разрушена конюшня. Прошло без пострадавших среди людей.
Пока уточняется информация относительно. Разрушений гражданской или критической инфраструктуры не зафиксировано.
Напомним, россияне ударили "Шахедом" по десятиэтажке в Сумах ночью 30 января. В результате удара беспилотника в доме разрушены пять квартир на четырех этажах, а также — 12 балконов. Кроме того, повреждены более 20 автомобилей.