Что может заставить диктатора Путина пойти на уступки: аналитики ISW назвали условие

Постоянная военная помощь, которую Запад оказывает Украине, может вынудить российского президента-диктатора Владимира Путина пойти на уступки. Впрочем, важна именно регулярная поддержка.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

"Только несгибаемая поддержка Запада и постоянные поставки западной военной помощи Киеву могут заставить Путина отказаться от своей территории и принять необходимость пойти на уступки, необходимые для любого разрешения конфликта, приемлемого для США, Европы и Украины", — говорится в отчете ISW.

Впрочем, отмечают американские специалисты, только Соединенные Штаты Америки могут предоставить Украине некоторое критически важное вооружение и военную технику в масштабах и с такой быстротой и регулярностью, которые необходимы для защиты страны от агрессии РФ.

Аналитики также отмечают, что недавно западные официальные лица предложили, чтобы европейские государства все больше помогали финансировать военную помощь США Украине.

Напомним, президент Владимир Зеленский упомянул, как США отказывались помочь Украине оружием перед 24 февраля. В частности, Киев просил у Вашингтона ввести санкции против Москвы, ведь путинские войска и танки скапливались на границах Украины.

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