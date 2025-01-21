Путин заявил о готовности говорить с Трампом, но назвал условие: детали от ISW

Президент-диктатор РФ Владимир Путин заявил, что Кремль готов вести переговоры с Соединенными Штатами по поводу войны в Украине. Впрочем, при полной капитуляции Украины.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что 20 января Путин созвал заседание Совбеза России. В ходе совещания "Фюрер" и российский министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердили готовность России участвовать в мирных переговорах с новой администрацией президента США под руководством президента Дональда Трампа.

"Путин возразил, что любое мирное урегулирование должно "устранить первопричины" войны в Украине, — отмечают в ISW.

Ранее Лавров определил эти первопричины — как будто бы нарушение НАТО обязательств не расширяться на восток, а также — вероятную дискриминацию украинским правительством этнических русских и русского языка, СМИ и культуры в Украине.

"Высокопоставленные чиновники Кремля, в частности Путин и Лавров, в последние недели повторяли, что Кремль отказывается рассматривать какие-либо компромиссы относительно требований Путина в конце 2021-го и начале 2022-го, которые включают требования, чтобы Украина оставалась постоянно "нейтральной" и не присоединялась в НАТО, налагала строгие ограничения. армии и устранить нынешнее украинское правительство", — отмечают американские специалисты.

Также они отмечают, что Сам Путин 26 декабря заявил, что тогдашний президент США Джо Байден в 2021 предложил ему отложить членство Украины в НАТО на 10-15 лет. Это еще раз продемонстрировало, что угрозы расширения НАТО на самом деле не побудили Путина начать полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп высказался о своем обещании "завершить войну в Украине за день" и заявил, что будет пытаться сделать это как можно скорее.

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