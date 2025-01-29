Зеленский ответил, сможет ли Трамп вынудить Путина к миру

Трампу по силам убедить Путина, считает украинский лидер.
Если президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп хочет заставить диктатора-президента РФ Владимира Путина прийти в мир, то у главы Белого дома это удастся.
Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News.
"Если у президента Трампа есть желание заставить Путина прийти в мир, он может это сделать", — заявил Зеленский.
Президент говорит, надеется на то, что потенциальное мирное соглашение будет чем-то больше, чем просто лист бумаги.
"Мы хотим, чтобы он (Трамп – Ред.) был на стороне справедливости, на стороне Украины", — подчеркнул президент.
Напомним, аналитик Центра масштабирования технологических решений Максим Несвитайлов заявил, что Россия стремится "очаровать" Трампа, чтобы исключить Украину из переговоров. Вместе с тем Вашингтон не воспринимает Москву сейчас как равный себе игрок.
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