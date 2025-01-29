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Эксперт назвал следующую цель россиян после захвата Великой Новоселки

Эксперт назвал следующую цель россиян после захвата Великой Новоселки

Война.

Россияне понесли большие потери на фронте.

Вероятно, сейчас российские оккупанты полностью проведут стабилизационные мероприятия на территории Великой Новоселки на Донетчине. Во время весенне-летней наступательной кампании армия РФ постарается полностью захватить эту область.

Об этом заявил военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире "Новости. LIVE".

"Путин сейчас активно действует именно на территории Донецкой области. Он начинал так называемую "сво" в феврале 2022-го для того, чтобы полностью оккупировать территорию Донетчины и Луганщины. По Луганщине этот кейс почти полностью реализован. Несколько процентов территории Луганщины находятся под контролем украинской армии. Что касается Донетчины, то здесь ему еще многое предстоит сделать", — заявил он.

По словам Селезнева, россияне будут пытаться в течение весенне-летнего наступления реализовать львиную часть плана полной оккупации всей территории Донбасса. Впрочем, для реализации задуманного оккупантам следует уже сейчас начать формировать плацдармы. Вероятно, с северо-востока – это Лиманское направление, с востока – это район Временного Яра, а с юга – район Торецкая.

Селезнев подчеркнул, что российские оккупанты сейчас имеют большие потери, поэтому постепенно потенциал их наступательных действий уменьшается.

"Ответ на вопрос, каким образом враг будет действовать в ближайшее время напрямую, зависит от вопроса, какими ресурсами враг готов распоряжаться для того, чтобы реализовывать те или иные миссии", — добавил военный эксперт.

Напомним, аналитики ISW сообщили, что армия РФ наступает в Курской области. Воюющие в России солдаты КНДР имеют значительные потери.

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