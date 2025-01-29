Эксперт назвал следующую цель россиян после захвата Великой Новоселки

Вероятно, сейчас российские оккупанты полностью проведут стабилизационные мероприятия на территории Великой Новоселки на Донетчине. Во время весенне-летней наступательной кампании армия РФ постарается полностью захватить эту область.

Об этом заявил военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире "Новости. LIVE".

"Путин сейчас активно действует именно на территории Донецкой области. Он начинал так называемую "сво" в феврале 2022-го для того, чтобы полностью оккупировать территорию Донетчины и Луганщины. По Луганщине этот кейс почти полностью реализован. Несколько процентов территории Луганщины находятся под контролем украинской армии. Что касается Донетчины, то здесь ему еще многое предстоит сделать", — заявил он.

По словам Селезнева, россияне будут пытаться в течение весенне-летнего наступления реализовать львиную часть плана полной оккупации всей территории Донбасса. Впрочем, для реализации задуманного оккупантам следует уже сейчас начать формировать плацдармы. Вероятно, с северо-востока – это Лиманское направление, с востока – это район Временного Яра, а с юга – район Торецкая.

Селезнев подчеркнул, что российские оккупанты сейчас имеют большие потери, поэтому постепенно потенциал их наступательных действий уменьшается.

"Ответ на вопрос, каким образом враг будет действовать в ближайшее время напрямую, зависит от вопроса, какими ресурсами враг готов распоряжаться для того, чтобы реализовывать те или иные миссии", — добавил военный эксперт.

Напомним, аналитики ISW сообщили, что армия РФ наступает в Курской области. Воюющие в России солдаты КНДР имеют значительные потери.

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