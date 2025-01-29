Потери России на 29 января: Генштаб обновил данные

Оккупанты потеряли немало техники.
По состоянию на утро 29 января ВСУ уничтожили 834 670 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1670 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава – около 834 670 (+1670) человек,
- танков ‒ 9886 (+10) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 20597 (+24) ед,
- артиллерийских систем – 22395 (+29) ед,
- РСЗО – 1264 (+1) ед,
- средства ПВО ‒ 1050 (+0) ед,
- самолетов – 369 (+0) ед,
- вертолетов – 331 (+0) ед,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 23456 (+57),
- крылатые ракеты – 3054 (+1),
- корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн – 35366 (+97) ед,
- специальная техника – 3721 (+3).
Как сообщалось, наступление оккупантов притормозилось на ключевом направлении. В частности, произошло то, что оккупанты понесли большие потери и личному составу, и технике.
Читайте также:
- От линии фронта до Харькова 20 км: военный оценил опасность для города
- РФ может реализовать опасный сценарий захвата Покровска: эксперт сделал тревожное заявление
- В Киеве попадали обломки сбитых "Шахедов": власти сообщили о последствиях