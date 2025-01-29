Потери России на 29 января: Генштаб обновил данные

По состоянию на утро 29 января ВСУ уничтожили 834 670 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки ликвидировано еще 1670 военных. Данные уточняются.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери армии РФ:

личного состава – около 834 670 (+1670) человек,

танков ‒ 9886 (+10) ед,

боевых бронированных машин ‒ 20597 (+24) ед,

артиллерийских систем – 22395 (+29) ед,

РСЗО – 1264 (+1) ед,

средства ПВО ‒ 1050 (+0) ед,

самолетов – 369 (+0) ед,

вертолетов – 331 (+0) ед,

БпЛА оперативно-тактического уровня – 23456 (+57),

крылатые ракеты – 3054 (+1),

корабли /катера ‒ 28 (+0) ед,

подлодки — 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 35366 (+97) ед,

специальная техника – 3721 (+3).

Как сообщалось, наступление оккупантов притормозилось на ключевом направлении. В частности, произошло то, что оккупанты понесли большие потери и личному составу, и технике.

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