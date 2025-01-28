Январское тепло сменится на холод: в Украину идет похолодание

Еще несколько дней в Украине будет теплая погода, но ожидается похолодание.

В среду, 29 января, в большинстве западных областей Украины пройдут небольшие дожди, на остальной территории без осадков.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко.

Прогноз на 29 января: температура воздуха в Украине будет достаточно теплой. ..+11 градусов. Ветер будет южный, умеренный, но порой порывистый, напоминая весенний, в большинстве областей не ожидается.

В Киеве погода будет теплой, без существенных осадков.

30 января сохранится теплая погода, однако уже с 1 февраля в Украине начнется похолодание.

Напомним, в феврале 2025 года в Украине температура будет на 1,5-2 градуса выше нормы, колеблясь от -3 до +2 градусов.

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