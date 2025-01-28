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Курс валют на 29 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Курс валют на 29 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

НБУ установил курс валют на 29 января / Фото: ТСН.ua

Доллар пересек отметку за 42 гривны.

НБУ установил официальный курс валют на вторник, 28 января. Стоимость доллара снова выросла после нескольких дней уменьшения. Евро стремительно потеряло 36 коп. Злотый уменьшился на 6 коп.

Об этом стало известно из информации на сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 42,01 (+7 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 43,78 (-36 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,40 (-6 коп.)

Напомним, эксперт в области сельского хозяйства Лариса Гук сообщила, как изменятся цены на продукты в Украине в первой половине 2025 года. По ее словам, стоимость некоторых продуктов может снизиться, но большинство цен будут в дальнейшем расти.

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