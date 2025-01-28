Курс валют на 29 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

НБУ установил официальный курс валют на вторник, 28 января. Стоимость доллара снова выросла – после нескольких дней уменьшения. Евро стремительно потеряло 36 коп. Злотый уменьшился на 6 коп.

Об этом стало известно из информации на сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 42,01 (+7 коп.)

Курс евро

1 евро – 43,78 (-36 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,40 (-6 коп.)

Напомним, эксперт в области сельского хозяйства Лариса Гук сообщила, как изменятся цены на продукты в Украине в первой половине 2025 года. По ее словам, стоимость некоторых продуктов может снизиться, но большинство цен будут в дальнейшем расти.

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