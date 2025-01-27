Курс валют на 28 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна немного укрепилась по отношению к доллару.

НБУ установил официальный курс валют на вторник, 28 января. Стоимость доллара уменьшилась еще на 2 коп.

Об этом сообщили на сайте Нацбанка.

Курс доллара

1 доллар США – 41,94 (+2 коп.)

Курс евро

1 евро – 44,14 (+23 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 10,46 (+4 коп.)

Напомним, стало известно, когда в Украине будет введена накопительная пенсия.

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