Курс валют на 28 января: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Гривна немного укрепилась по отношению к доллару.
НБУ установил официальный курс валют на вторник, 28 января. Стоимость доллара уменьшилась еще на 2 коп.
Об этом сообщили на сайте Нацбанка.
Курс доллара
- 1 доллар США – 41,94 (+2 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 44,14 (+23 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 10,46 (+4 коп.)
Напомним, стало известно, когда в Украине будет введена накопительная пенсия.
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