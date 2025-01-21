Вырастет ли доллар в феврале: эксперт рассказала о курсе валюты

На ситуацию на валютном рынке будет влиять ряд факторов.

С точки зрения валютного спроса февраль в Украине обычно довольно спокойный месяц. Впрочем, дополнительную неопределенность на рынке добавляет инаугурация Дональда Трампа.

Об этом заявила банкирша Анна Золотько в комментарии "Главреду".

По ее словам, решения, которые президент США будет принимать в начале каденции, вполне способны повлиять на валютный спрос в Украине как по линии ожиданий, так и косвенно. Например, из-за удорожания нефти и нефтепродуктов, импорт которых является ощутимой статьей украинского импорта.

"В любом случае усиленные девальвационные ожидания украинцев будут сохраняться и в феврале. Этот фактор достаточно существенен с точки зрения формирования общего спроса на валютном рынке", — сказала Золотько.

Эксперт считает, что украинский Нацбанк продолжит поддерживать гривну, компенсируя структурный дефицит валюты на рынке. Эта задача сейчас, очевидно, остается в перечне ключевых приоритетов, учитывая ускорение инфляции, отмечает она.

"Поэтому значительного роста курса доллара в феврале я не ожидаю. На мой взгляд, в наличном сегменте курс будет колебаться в диапазоне 42,7-43,6 грн/$", — считает Анна Золотько.

Напомним, банкир Тарас Лесовой оценил, каким будет курс доллара на этой неделе (20-26 января). Ожидается, что резких колебаний не последует. Впрочем, как внутренние, так и внешние факторы могут повлиять на ситуацию.

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