Обмен территориями из РФ: Жданов оценил, как он может состояться

Если новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп будет настаивать на замораживании войны по нынешней линии столкновения, Курскую область могут обменять.

Такое мнение высказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов в комментарии "Главреду".

По его словам, территории Курщины, которые сейчас удерживают украинские Вооруженные силы, вряд ли останутся под Украиной.

"Путин костьми ложится, но держит три плацдарма: один в Сумской области возле Журавловки и два в Харьковской области. Вот вам и размен", – говорит эксперт.

Жданов не исключил, что оккупированную РФ часть Харьковской области или все эти три маленьких плацдарма "обменяют" на Курскую область.

"Кстати, в России так и сказали – Николай Патрушев (помощник диктатора РФ – Ред.) в своем интервью заявил, что частичный обмен территориями возможен", — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление об отказе от территорий в обмен на мир. В частности, он подчеркнул, что для Украины оккупированные территории всегда будут оставаться украинскими.

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