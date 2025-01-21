Чи зросте долар у лютому: експертка розповіла про курс валюти

З точки зору валютного попиту лютий в Україні зазвичай є доволі спокійним місяцем. Втім, додаткової невизначеності на ринку додає інавгурація Дональда Трампа.

Про це заявила банкірка Ганна Золотько в коментарі виданню "Главрєд".

З її слів, рішення, які президент США ухвалюватиме на початку каденції цілком здатні вплинути на валютний попит в Україні як по лінії очікувань, так і опосередковано. Наприклад, через здорожчання нафти та нафтопродуктів, імпорт яких є відчутною статтею українського імпорту.

"У будь-якому разі посилені девальваційні очікування українців зберігатимуться і в лютому. Цей фактор є досить суттєвим з точки зору формування загального попиту на валютному ринку", - сказала Золотько.

Експертка вважає, що український Нацбанк продовжить підтримувати гривню, компенсуючи структурний дефіцит валюти на ринку. Це завдання зараз, вочевидь, залишається в переліку ключових пріоритетів з огляду на прискорення інфляції, наголошує вона.

"Тому значного зростання курсу долара в лютому я не очікую. На мою думку, в готівковому сегменті курс коливатиметься в діапазоні 42,7-43,6 грн/$", - вважає Ганна Золотько.

Нагадаємо, банкір Тарас Лєсовий оцінив, яким буде курс долара цього тижня (20-26 січня). Очікується, що різких коливань не буде. Втім, як внутрішні, так і зовнішні фактори можуть вплинути на ситуацію.

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