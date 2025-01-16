Пенсионеры могут получить дополнительные 2300 грн: у кого будут доплаты

Выплаты будут предоставляться во время действия военного положения.

Украинские пенсионеры могут получать дополнительные выплаты, превышающие 2,3 тыс. грн. Впрочем, они предназначены только для отдельных категорий граждан.

Об этом сообщила начальник Управления пенсионного обеспечения в Черкасской области Татьяна Коваль.

По ее словам, не трудоустроенные пенсионеры-чернобыльцы, проживавшие в зонах обязательного и добровольного отселения в течение 1986-1993 годов, смогут получать выплату в размере 2361 грн.

"Только они с 1 января 2025 года будут получать надбавку к пенсии в размере 2 361 гривну. Выплата назначена на период действия военного положения", — отметила чиновница.

Эти выплаты определили в соответствии с Законом Украины "О Государственном бюджете на 2025 год". Доплату будут предоставлять только на период военного положения.

Дополнительные деньги не предназначены для граждан, покинувших зоны отселения или изменивших место жительства с 26 апреля 1986-го по 1 января 1993-го.

Как сообщалось, украинцы с малой пенсией будут получать доплаты от 300 грн. Речь идет об украинцах, достигших 70 лет, имеющих право на получение надбавки к пенсии.по возрасту.

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