Погодные качели: каких сюрпризов ждать украинцам

Синоптики прогнозируют чередование пасмурной и солнечной погоды, а также колебания температуры от морозов до "плюсов".

Синоптики рассказали, каким будет январь и какую погоду ожидать в ближайшие дни.

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В некоторых регионах ожидается снег и значительное похолодание, тогда как другие будут наслаждаться относительно мягкими зимними днями, говорят синоптики.

В пятницу, 17 января, метеоролог Игорь Кибальчич прогнозирует, что в Украине ожидается теплая погода без существенных осадков, только в восточной части пройдет небольшой снег с переходом в дождь и туман, возможен слабый гололед, 7 — 12 м/с, днем местами порывы, 15 – 17 м/с. Температура воздуха ночью составит -4…+1°С, днем +2…+7°С, в Карпатах около 0°С.

В целом погода в январе 2025 года будет относительно теплой, а снег, если и будет, то эпизодически, но заливы холода нельзя исключать.

Она отметила, что по прогнозам специалистов ожидается, что среднемесячная температура в январе будет в пределах от нуля до 3 градусов мороза.

"И это на 1,5-2 градуса выше климатической нормы этого месяца. Поэтому ожидаем, что снова будет относительно теплый январь. И это значит, что температурные показатели — практически такие, как сейчас есть, — где-то они и будут оставаться", – сказала она.

Ранее сообщалось, что уже с 19 января следует ожидать 10-градусные морозы.

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