Армия РФ атаковала беспилотниками Одесщину: что известно

Ночью в пятницу, 17 января, российская оккупационная армия атаковала Измаильский район Одесской области ударными беспилотниками.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

По словам главы ОВА, целью россиян была припортовая инфраструктура. Впрочем, в результате обстрела дронов произошло повреждение фасадов зданий и жилого дома.

Кипер подчеркнул, что в Одесской области продолжалась напряженная работа сил ПВО.

Напомним, аналитики Defense Express заявили, что в России все меньше средств борьбы с украинскими дронами. Кроме того, с каждым новым ударом совершенствуют тактику атаки на российские объекты.

Читайте также: