Армія РФ атакувала безпілотниками Одещину: що відомо

Вночі проти п'ятниці, 17 січня, російська окупаційна армія атакувала Ізмаїльський район Одеської області ударними безпілотниками. Минулося без влучань, але є пошкодження.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За словами голови ОВА, ціллю росіян була припортова інфраструктура. Втім, внаслідок обстрілу дронів сталися пошкодження фасадів будівель та житлового будинку. Загиблих та постраждалих немає.

Кіпер наголосив, шо на Одещині тривала напружена робота сил ППО. Наразі на місці працюють всі відповідні служби.

Нагадаємо, аналітики Defense Express заявили, що в Росії дедалі менше засобів боротьби з українськими дронами. Крім того, з кожним новим ударом вдосконалюють тактику атаки на російські обʼєкти.

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