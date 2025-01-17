Україна близька до втрати Торецька: чим обернеться захоплення міста

У разі захоплення Торецька ворог посуне на інші міста.

Окупанти РФ намагаються просуватися вперед в Торецьку Донецької області. Якщо Україна втратить місто, то для загарбників відкриється чимало можливостей.

Про це повідомив офіцер 12-ої бригади Азов Святослав з позивним Хоробрий в інтерв'ю Radio NV.

Військовий називає втрату Торецька великою загрозою для початку боїв за нові населені пункти і потенційно можливого в майбутньому взяття Костянтинівки та Слов’янська.

З його слів, Торецьк, який частково ще залишається підконтрольним ЗСУ, є величезним транспортним вузлом і може стати основним логістичним пунктом для наступальних дій окупантів у бік Костянтинівки та основних магістралей.

"Через те нас було відправлено на цей напрямок, щоб ми його утримували і не давали ворогу тут просуватися, тому що він є один з найважливіших для них саме в Донецькій області", - наголосив офіцер "Азову".

Як повідомлялося, росіяни сунуть на Покровськ на Донеччині. Наразі немає жодних ознак того, що армія Російської Федерації найближчим часом візьме місто в оточення або напівоточення.

Читайте також: