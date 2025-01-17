Скільки окупантів знищено за добу: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Станом на ранок 17 січня 2025 року ЗСУ знищили 815 820 солдатів армії Російської Федерації. За минулу добу ліквідовано ще 1670 військових. Дані уточнюються.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати армії РФ:

особового складу ‒ близько 815 820 (+1670) осіб,

танків ‒ 9803 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 20381 (+13) од,

артилерійських систем – 22019 (+4) од,

РСЗВ – 1262 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1046 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 22566 (+63),

крилаті ракети ‒ 3049 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ – 34256 (+124) од,

спеціальна техніка - 3699 (+2).

Нагадаємо, аналітики ISW назвали терміни знищення військ КНДР у Курській області. Зазначається, що на початок січня 3800 військових із Північної Кореї вже були вбиті або поранені.

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