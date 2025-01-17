Аналітики ISW назвали терміни знищення військ КНДР у Курській області

На початок січня 3800 військових із Північної Кореї вже були вбиті або поранені.

Війська Північної Кореї, які були надіслані для допомоги Росії у війні проти України, зазнають дуже високих втрат і закінчаться до середини квітня 2025 року, якщо ситуація не зміниться.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Війська КНДР втрачають приблизно по 92 бійців щодня з моменту їх залучення до бойових дій у грудні 2024 року. Президент України Володимир Зеленський заявив, що на початок січня 3800 військових із Північної Кореї вже були вбиті або поранені. В свою чергу розвідувальні служби Південної Кореї повідомили, що станом на 13 січня 2025 року 300 північнокорейців загинули, а ще 2700 отримали поранення.

Експерти зазначають, що якщо нинішній темп втрат не зміниться, то 12 тисяч військових КНДР будуть знищені за 12 тижнів (до середини квітня 2025 року).

"Північнокорейські війська, ймовірно, продовжать зазнавати більшого співвідношення поранених до загиблих, що є характерним для збройного конфлікту. Незрозуміло, чи повернуться поранені північнокорейські солдати до бою, і якщо так, то коли саме", - йдеться у повідомленні ISW.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Південна Корея готова забрати до себе полонених північнокорейців.

Крім того, ми раніше інформували, що війська РФ намагались не дати вивести полоненого КНДР і "крили" артою.

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