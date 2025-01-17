Астрологічний прогноз на 17 січня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: не варто брати на віру думку інших людей – необхідно діяти відповідно до власних переконань.

Символ дня: кришталева призма.

Стихія дня: вогонь.

Щасливе число дня: 9.

Щасливий колір дня: смарагдовий.

Щасливе каміння дня: кахолонг, бузковий аметист.

За яку частину тіла відповідає: шкіра.

Хвороби дня: хвороба, яка почалася цього дня, найімовірніше, буде не дуже серйозною, але може виявитися тривалою.

Харчування дня: рекомендується відмовитися від м'яса, замінивши його рибою, грибами та овочами.

Стрижка дня: для стрижки день несприятливий.

Магія та містика дня: можна читати змови проти пристріту та пороблення.

Сни дня: сни нинішньої ночі рідко бувають віщими, але можуть багато розповісти людині про неї саму.

Табу дня: важливо відмовитись від шкідливих звичок.

Цитата дня: «Завдання зробити людину щасливою не входило в план створення світу» (Зігмунд Фройд).

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