Чому пластикові вікна запітнівають: як прибрати конденсат

Після заміни старих дерев’яних вікон на ПВХ господарі будинків і квартир часто помічають рясне випадання вологи на склопакетах і самому профілі. Особливо гостро ця проблема постає в осінній та зимовий періоди.

ТСН.ua розібрався, чому пластикові вікна запітнівають і як прибрати конденсат.

Чому ж пітніють вікна: основні причини

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Часто в народі можна зустріти досить поширене, але хибне твердження про те, що вікна запітнівають через їх низьку якість. Насправді ж причина зовсім інша і пов’язана з підвищеною герметичністю ПВХ вікон в порівнянні з дерев’яним профілем. Через щілини вікон з дерева виходить волога і втрачається тепло.

Конденсат на металопластиковому вікні з'являється через перепад температури і випадає, коли температура повітря в приміщенні опускається до найнижчого рівня за добу. Ось чому, навіть в осінні дні склопакети не пітніють, а вранці, коли найхолодніше, з’являється конденсат.

А якщо пластикові вікна стоять на кухні, де розташовані додаткові джерела водяної пари і тепла (наприклад, кухонна плита), склопакети, коли температура опуститься до найнижчого рівня, будуть пітніти ще інтенсивніше.

Що робити, коли потіють пластикові вікна / Pexels

Що робити, коли пітніть пластикові вікна: 8 ідей

Щоб прибрати конденсат на вікнах та запобігти появі в квартирі цвіллі, потрібно звернути увагу на наступні поради,:

Регулярно провітрюйте всі кімнати хоча б 15 хвилин — свіже повітря буде зменшувати вологість в приміщенні, тим самим підтримуючи баланс тепла, якщо ж можливості відчинити вікна немає, скористайтеся кондиціонером, пам’ятайте, що в кімнаті повинна бути температура від 18 до 20 градусів. Не варто ставити на підвіконня рослини — велика кількість квітів у горщиках буде збирати та утримувати навколо себе більше вологи, тому на осінь і зиму краще забирати улюблені рослини з підвіконня. Використовуйте осушувач повітря — цей невеликий пристрій допомагає не лише створити баланс вологи в домі, але й усунути пилові кліщі, алергени. Не варто сушити в приміщенні одяг — мокрі речі хоч і висихають в теплій квартирі значно швидше, але можуть стати причиною появи плісняви, тому потрібно розвішувати їх на балконі, користуватися сушаркою або просто ізолювати в одній кімнаті. Встановлення витяжок не лише на кухні — якщо ви не хочете або не можете купити осушувач повітря, можна скористатися і витяжкою, вона допоможе усунути зайву вологу. Приймайте ванну за зачиненими дверима — так лишня волога не буде потрапляти до інших кімнат, не забувайте також добре провітрювати після водних процедур. Встановлення дифузорів (спеціальні пристрої для провітрювання) — з їх допомогою в приміщення буде поступати свіже повітря при певному положенні ручки вікна, деякі моделі потребують ручного управління, інші працюють автоматично. Витяжка під час приготування їжі — вона обов’язково повинна працювати, адже видаляє не лише неприємні запахи, але й лишню вологу.

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