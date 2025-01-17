На Сумщині пролунало 122 вибухи

Протягом минулої доби загарбники здійснили 80 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 122 вибухи. Обстрілів зазнали Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Свеська, Дружбівська, Путивльська, Шалигинська, Середино-Будська, Есманьська, Юнаківська громади.

Середино-Будська громада: ворог бив з міномета (2 вибухи), скинув з БпЛА вибухові пристрої (22 вибухи). Також здійснив удари FPV-дронами (2 вибухи), внаслідок чого троє людей отримали поранення, також пошкоджено багатоквартирний будинок і автомобіль.

Великописарівська громада: здійснено мінометні обстріли (13 вибухів), удари FPV дронами (3 вибухи), артилерійський обстріл (4 вибухи) та удар КАБ (1 вибух).

Краснопільська громада: 13 мін скинули росіяни на територію громади. Крім того, здійснено удари FPV дронами (4 вибухи) та КАБ (3 вибухи).

Миропільська громада: ворог вдарив з мінометів (3 вибухи), скинув з БпЛА вибуховий пристрій (1 вибух) та здійснив обстріл із РСЗВ (24 вибухи). Також росіяни атакували громаду БпЛА (1 вибух), внаслідок чого частково зруйнований приватний житловий будинок.

Путивльська громада: завдано удар FPV дроном (1 вибух).

Шалигинська громада: зафіксовано скид з БПЛА вибухового пристрою (5 вибухів).

Білопільська громада: росіяни здійснили скидання з БпЛА вибухового пристрою (8 вибухів).

Свеська громада: удар FPV-дроном (1 вибух).

Дружбівська громада: відбулося скидання з БпЛА вибухового пристрою (3 вибухи).

Юнаківська громада: росіяни завдали удари КАБ (2 вибухи).

Есманьська громада: скидання з БПЛА вибухового пристрою (1 вибух).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Полтаві вночі пролунав вибух.

Крім того, ми раніше інформували, що вранці на Хмельниччині сталися вибухи.

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