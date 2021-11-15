Неочевидні речі, які можна прати в пральній машині: не лише одяг

Практично кожна господиня знає, як правильно прати одяг в пральній машині, але крім цього, в ній можна очистити багато різних речей. Це допоможе позбутися від хвороботворних бактерій, а також значно пришвидшити процес прибирання.

ТСН.ua склав список неочевидних речей, які можна почистити в пральній машині.

Кросівки, кеди

Напевно багатьох з нас цікавило питання: чи можна прати кросівки в пральній машині? Спортивне взуття забруднюється набагато частіше, і не лише зовні. Тому, з міркувань гігієни, його просто потрібно час від часу повністю прати. Звичайно, можна просто замочити кросівки в теплій мильній воді, але з пральною машиною цей процес значно пришвидшується. Головне — попередньо видалити з підошви бруд та дрібні камінці. На скільки градусів ставити прати кросівки? Температуру не повинна перевищувати 40 градусів. Режим повинен бути дбайливим (делікатним). Так ви точно будете впевненими, що цілісність взуття не порушиться.

Як прати шкіряне взуття типу кедів або кросівок? В пральній машині робити це категорично заборонено. Навіть мочити варто по-мінімуму. Краще використовувати спеціальні засоби для чищення.

Спортивна екіпіровка

Мало хто знає, але в пральній машині також можна без проблем очистити й різноманітні спортивні аксесуари (наприклад, захист для ніг і рук). Як прати ці речі в пральній машині? Не забудьте перед цим застебнути всі замки та покласти елементи з пластику до сітчастих мішків. Використовуйте лише режим “Дбайливе прання”.

Як чистити килимок для йоги в пральній машині / Pexels

Килимки для йоги

Якщо ви займаєтеся йогою, тоді точно не раз задавали собі питання: як чистити килимок для йоги. Швидко це можна зробити саме за допомогою пральної машини. Встановіть дбайливий режим, додайте засіб від сильних забруднень і не забудьте про низьку температуру прання. Якщо відразу після цього вам потрібно використовувати килимок, його можна обгорнути сухим рушником. Сушити можна на мотузці або сушці для білизни.

Спортивна сумка, рюкзак

Якщо сумка виготовлена з тканини, випрати її можна з будь-яким одягом такого ж кольору. Не забудьте перед цим вийняти всі речі з кишень та вивернути саму річ навиворіт. Для видалення плям перед пранням варто нанести спеціальний засіб. Як вибрати режим прання одягу, якщо ви очищаєте разом з ним сумку? Можна використовувати один з наступних варіантів:

“Дбайливий режим” з 30-градусною температурою на 30 хвилин (не забудьте встановити 1000 обертів);

“Ручний режим” з температурою не вище 40 градусів на 45 хвилин (функція 400 обертів);

“Швидкий режим” з 30-градусною температурою на 30 хвилин і з функцією в 400 обертів.

А ось якщо вас цікавить, як прати шкіряну сумку, то тут підходить лише прання вручну. Потрібно приготувати мильний розчин та додати кілька крапель аміаку. Не забудьте ретельно висушити сумку після очищення, а потім змастити гліцерином чи касторовою олією.

Як прати м’які дитячі іграшки

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Перед цим їх потрібно покласти в захисну сумку або сітчастий мішок. Не забудьте перевірити шви на міцність, щоб з іграшки не випав наповнювач. Рекомендується лише дбайливий режим і низька температура (не вище 30 градусів). Як правильно мити дитячі іграшки з пластику? Адже сьогодні діти полюбляють гратися конструкторами LEGO та іншими схожими варіантами. Це також можна зробити в пральній машині. Але тут обов’язкова саме захисна сумка.

Силіконові і пластикові ланчбокси

Бокси для їжі можуть бути поширювачами інфекцій і бактерій. Тому пластикові і силіконові ланчбокси потрібно періодично очищати в посудомийній машині. Якщо ж її немає, підійде і пральна. Не забудьте про режим “Дбайливе прання”.

Багаторазова сумка для продуктів

Прання багаторазових сумок повинне відбуватися кожного разу після походу в магазин. Так ви зможете запобігти розповсюдженню бактерій. Часто виробники додають рекомендацію щодо прання, але якщо їх немає, тоді підійдуть наступні:

використання м’якого миючого засобу;

лише “Дбайливий режим”;

низька температура (до 30 градусів).

Кухонне приладдя з силікону

Багато хто знає, як відіпрати кухонні рушники в пральній машині. Навіть, якщо забруднення досить сильне, висока температура допоможе з ним впоратися. Особливо, якщо перед цим на плями нанести господарське мило. А чи знаєте ви, що будь-які силіконові формочки, прихватки, підставки також можна очищати в пральній машині? Рекомендується ставити високу температуру прання, а ось режим віджиму використовувати дбайливий. Так речі не будуть деформуватися. Пам’ятайте, що весь кухонний текстиль, в тому числі і прихватки, часто вступає в контакт з сирими продуктами. Тому важливо їх періодично прати.

Як прати насадку для швабри / Pexels

Аксесуари для швабри

Різноманітні насадки, щітки і інші схожі аксесуари варто мити відразу після прибирання. Так ви зможете бути впевненими, що на них не розмножуються мікроби. Як прати насадку для швабри в пральній машині? Тут потрібен сітчастий мішок, миючий засіб і досить висока температура. Обов’язково ретельно висушіть всі предмети, інакше на них може утворитися пліснява.

Ця порада також підійде, якщо ви хочете позбутися запаху мокрої ганчірки. Лише пам’ятайте, що перед цим аксесуар потрібно промити під гарячою водою, щоб видалити весь сипучий мусор.

Як почистити килимок для ванної кімнати, придверний, для машини

Якщо на виробі немає ярлика, де вказано, що його дозволено чистити лише в хімчистці, сміливо використовуйте пральну машину. В будь-якому випадку найкраще підійде холодна вода. Якщо килимок має гумову основу не рекомендовано додавати відбілювач. Сушити такі речі краще на свіжому повітрі.

Багатьох автолюбителів цікавить питання про можливість прання автомобільних килимків в пральній машині. Тут головне не використовувати віджимання, а потім ретельно просушити річ на свіжому повітрі. Навіть, якщо килимок гумовий.

Занавіски для душу і інші аксесуари для ванної кімнати

Вас цікавить, як почистити шторку для ванної кімнати? Цей аксесуар (будь він з тканини або пластику) можна прати в пральній машині. Але якщо на них вже встигла з’явитися пліснява, обов’язково обробіть перед пранням відбілювачем з хлором. Разом з фіранками сміливо кидайте в барабан мочалки. Але їх варто перед тим покласти в сітчастий мішок.

Декоративні подушки

Потрібно знати, як прати подушки з різними наповнювачами, адже в них, як і в наволочках, накопичується чимало бактерій. Якщо наповнювач пух або поліестер робити це можна і в пральній машині. Але пам’ятайте: подушки потребують, щоб в барабані було досить місця, а щоб виріб не збився, рекомендується покласти туди кілька тенісних м’ячиків. Температура прання не повинна перевищувати 30 градусів. Ви можете встановити кілька полоскань, але не надто інтенсивних. Сушити рекомендовано на вулиці, під прямим сонячним промінням.

Як доглядати за лежаком улюбленця / Pexels

Лежаки та інші аксесуари для тварин

Якщо у вас в домі є домашні кішка або собака, ви напевно не раз думали, як доглядати за лежаком улюбленця і чи можна прати його в пральній машині. Відповідь одна: можна! Але перед цим обов’язково потрібно пропилососити лежак, щоб на ньому не залишилося хутра, яке може перекрити доступ до фільтра машини.

Як чистити нашийник для собаки чи кішки? В пральній машині можна прати лише нейлонові варіанти. Перед пранням обов’язково покладіть їх в сітчастий мішечок і використовуйте Дбайливий режим.

Килимок для миші

Якщо ви часто користуєтесь комп’ютером, тоді вас точно цікавить питання: як прати килимок для миші? Тут все залежить від матеріалу, з якого виготовлений цей виріб. Якщо це тканина, тоді килимок можна прати в пральній машині. Проте встановіть низьку температуру (до 30 градусів) і виберіть режим “Дбайливе прання”.

Чоботи з овчини (уггі)

Чи можна прати уггі в пральній машині? Звичайно, що можна! Проте тут існує кілька важливих правил. Спочатку потрібно видалити з взуття сухий бруд. Для цього використовується спеціальна щіточка для замші. Якщо цей етап пропустити, на поверхні залишаються плями. Тому він є обов’язковим та дуже важливим. Серйозні плями обробляють оцтом з водою (у пропорціях 1:1). Потім уггі поміщаються в спеціальний мішечок. Для прання підходить “Дбайливий (делікатний)” та “Ручний” режими.

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