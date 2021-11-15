Неочевидные вещи, которые можно стирать в стиральной машине: не только одежда

Практически каждая хозяйка знает, как правильно стирать одежду в стиральной машине, но кроме этого, в ней можно очистить много разных вещей. Это поможет избавиться от болезнетворных бактерий, а также значительно ускорить процесс уборки.

ТСН.ua составил список неочевидных вещей, которые можно почистить в стиральной машине.

Кроссовки, кеды

Наверняка, многих из нас интересовал вопрос: можно ли стирать кроссовки в стиральной машине? Спортивная обувь загрязняется гораздо чаще, и не только снаружи. Поэтому, по соображениям гигиены, ее необходимо время от времени полностью стирать. Конечно, можно просто замочить кроссовки в теплой мыльной воде, но со стиральной машиной этот процесс значительно ускоряется. Главное – предварительно удалить с подошвы грязь и мелкие камешки. На сколько градусов ставить стирать кроссовки? Температура не должна превышать 40 градусов. Режим выбирать бережный (деликатный). Так вы точно будете уверены, что целостность обуви не нарушится.

Как стирать кожаную обувь типа кедов или кроссовок? В стиральной машине это делать категорически запрещено. Даже мочить стоит по-минимуму. Лучше использовать специальные чистящие средства.

Спортивная экипировка

Мало кто знает, но в стиральной машине можно без проблем очистить и разнообразные спортивные аксессуары (например, защита для ног и рук). Как стирать эти вещи в стиральной машине? Не забудьте застегнуть все замки и положить элементы из пластика в сетчатые мешки. Используйте только режим бережной стирки.

Как чистить коврик для йоги в стиральной машине / Pexels

Коврики для йоги

Если вы занимаетесь йогой, тогда точно не раз задавались вопросом: как чистить коврик для йоги. Быстро это можно сделать именно с помощью стиральной машины. Установите бережный режим, добавьте средство от сильных загрязнений и не забудьте о низкой температуре стирки. Если сразу после этого вам нужно использовать коврик, его можно обернуть сухим полотенцем. Сушить можно на бельевой веревке или сушке.

Спортивная сумка, рюкзак

Если сумка изготовлена ​​из ткани, постирать ее можно с любой одеждой того же цвета. Не забудьте перед этим вынуть все вещи из карманов и вывернуть саму вещь наизнанку. Для удаления пятен перед стиркой следует нанести специальное средство. Как выбрать режим стирки одежды, если вы очищаете сумку вместе с ней? Можно использовать один из следующих вариантов:

«Тщательный режим» с 30-градусной температурой на 30 минут (не забудьте установить 1000 оборотов);

"Ручной режим" с температурой не выше 40 градусов на 45 минут (функция 400 оборотов);

Быстрый режим с 30-градусной температурой на 30 минут и с функцией в 400 оборотов.

А вот если вас интересует, как стирать кожаную сумку, то здесь подходит только стирка вручную. Необходимо приготовить мыльный раствор и добавить несколько капель аммиака. Не забудьте тщательно высушить сумку после очищения, а затем смазать глицерином или касторовым маслом.

Как стирать мягкие детские игрушки

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Перед этим их нужно уложить в защитную сумку или сетчатый мешок. Не забудьте проверить швы на прочность, чтобы из игрушки не выпал наполнитель. Рекомендуется только бережный режим и низкая температура (не выше 30 градусов). Как правильно мыть детские игрушки из пластика? Ведь сегодня дети любят играть конструкторами LEGO и другими похожими вариантами. Это тоже можно сделать в стиральной машине. Но здесь обязательна именно защитная сумка.

Силиконовые и пластиковые ланчбоксы

Боксы для еды могут быть разносчиком инфекций и бактерий. Поэтому пластиковые и силиконовые ланчбоксы нужно периодически очищать в посудомоечной машине. Если же ее нет, подойдет и стиральная. Не забудьте о режиме «Деликатная стирка».

Многоразовая сумка для продуктов

Стирка многоразовых сумок должна проходить каждый раз после похода в магазин. Так вы сможете предотвратить распространение бактерий. Часто производители добавляют рекомендации по стирке, но если их нет, тогда подойдут следующие:

использование мягкого моющего средства;

только «бережный режим»;

низкая температура (до 30 градусов).

Кухонные принадлежности из силикона

Многие знают, как отстирать кухонные полотенца в стиральной машине. Даже если загрязнение достаточно сильное, высокая температура поможет с ним справиться. Особенно если перед этим на пятна нанести хозяйственное мыло. Знаете ли вы, что любые силиконовые формочки, прихватки, подставки также можно очищать в стиральной машине? Рекомендуется ставить высокую температуру стирки, а вот режим отжима использовать бережный. Тогда вещи не будут деформироваться. Помните, что весь кухонный текстиль, включая прихватки, часто вступает в контакт с сырыми продуктами. Поэтому важно их периодически стирать.

Как стирать насадку для швабры / Pexels

Аксессуары для швабры

Разнообразные насадки, щетки и другие подобные аксессуары следует мыть сразу после уборки. Так вы сможете быть уверены, что на них не размножаются микробы. Как стирать насадку для швабры в стиральной машине? Здесь нужен сетчатый мешок, моющее средство и достаточно высокая температура. Обязательно тщательно высушите все предметы, иначе на них может образоваться плесень. Этот совет также подойдет, если вы хотите избавиться от запаха мокрой тряпки. Только помните, что перед этим аксессуар нужно промыть под горячей водой, чтобы удалить весь сыпучий мусор.

Как почистить коврик для ванной комнаты, придверный, для машины

Если на изделии нет ярлыка, где указано, что его разрешено чистить только в химчистке, смело используйте стиральную машину. В любом случае лучше всего подойдет холодная вода. Если коврик имеет резиновую основу, не рекомендуется добавлять отбеливатель. Сушить такие вещи лучше на открытом воздухе. Многих автолюбителей интересует вопрос о возможности стирки автомобильных ковриков в стиральной машине. Здесь главное не использовать отжим, а затем тщательно просушить вещь на открытом воздухе. Даже если коврик резиновый.

Занавески для душа и другие аксессуары для ванной комнаты

Вас интересует, как почистить шторку для ванной комнаты? Этот аксессуар (будь он из ткани или пластика) можно стирать в стиральной машине. Но если на нем уже успела появиться плесень, обязательно обработайте перед стиркой отбеливателем с хлором. Вместе с занавесками смело бросайте в барабан мочалки. Но их следует перед этим положить в сетчатый мешок.

Декоративные подушки

Нужно знать, как стирать подушки с разными наполнителями, ведь у них, как и в наволочках, накапливается немало бактерий. Если наполнитель пух или полиэстер делать это можно и в стиральной машине. Но помните: подушки нуждаются, чтобы в барабане было достаточно места, а чтобы изделие не сбилось, рекомендуется положить туда несколько теннисных мячиков. Температура стирки не должна превышать 30 градусов. Вы можете установить несколько полосканий, но не слишком интенсивных. Сушить рекомендовано на улице, под прямыми солнечными лучами.

Как ухаживать за лежаком питомца / Pexels

Лежаки и другие аксессуары для животных

Если у вас в доме есть кошка или собака, вы наверняка не раз думали, как ухаживать за лежаком питомца и можно ли стирать его в стиральной машине. Ответ один: можно! Но перед этим обязательно нужно пропылесосить лежак, чтобы на нем не остался мех, который может перекрыть доступ к фильтру машины.

Как чистить ошейник для собаки или кошки? В стиральной машине можно стирать только нейлоновые варианты. Перед стиркой обязательно положите их в сетчатый мешочек и используйте бережный режим.

Коврик для мыши

Если вы часто пользуетесь компьютером, то вас точно интересует вопрос: как стирать коврик для мыши? Здесь все зависит от материала, из которого изготовлено это изделие. Если это ткань, тогда коврик можно стирать в стиральной машине. Однако установите низкую температуру (до 30 градусов) и выберите режим «Деликатная стирка».

Сапоги из овчины (угги)

Можно ли стирать угги в стиральной машине? Конечно, можно! Однако здесь существует несколько важных правил. Сначала нужно удалить из обуви сухую грязь. Для этого используется специальная щеточка для замши. Если этот этап пропуститься, на поверхности остаются пятна. Поэтому он обязателен и очень важен. Серьезные пятна обрабатывают уксусом с водой (в пропорциях 1:1). Затем угги помещаются в специальный мешочек. Для стирки подходит «Тщательный (деликатный)» и «Ручной» режимы.

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