В Сумской области прогремели 122 взрыва

За прошедшие сутки захватчики совершили 80 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 122 взрыва. Обстрелы потерпели Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Свесская, Дружбовская, Путивльская, Шалыгинская, Середино-Будская, Эсманьская, Юнаковская общины.

Середино-будская община: враг бил из миномета (2 взрыва), сбросил с БпЛА взрывные устройства (22 взрыва). Также нанес удары FPV-дронами (2 взрыва), в результате чего три человека получили ранения, также повреждены многоквартирный дом и автомобиль.

Великописаревское общество: совершены минометные обстрелы (13 взрывов), удары FPV дронами (3 взрыва), артиллерийский обстрел (4 взрыва) и удар КАБ (1 взрыв).

Краснопольская община: 13 мин сбросили россияне на территорию общины. Кроме того, совершены удары FPV дронами (4 взрыва) и КАБ (3 взрыва).

Миропольская община: враг ударил из минометов (3 взрыва), сбросил с БпЛА взрывное устройство (1 взрыв) и произвел обстрел из РСЗО (24 взрыва). Также россияне атаковали общину БПЛА (1 взрыв), в результате чего частично разрушен частный жилой дом.

Путивльская община: нанесен удар FPV дроном (1 взрыв).

Шалыгинская община: зафиксирован сброс с БПЛА взрывного устройства (5 взрывов).

Белопольское общество: россияне совершили сброс с БпЛА взрывного устройства (8 взрывов).

Светское общество: удар FPV-дроном (1 взрыв).

Дружбовская община: произошел сброс с БпЛА взрывного устройства (3 взрыва).

Юношеская община: россияне нанесли удары КАБ (2 взрыва).

Эсманское общество: сброс с БПЛА взрывного устройства (1 взрыв).

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтаве ночью раздался взрыв.

Кроме того, мы ранее информировали, что утром в Хмельнитчине произошли взрывы.

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