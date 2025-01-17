В Сумской области прогремели 122 взрыва

Враг продолжает обстреливать Сумскую область.
За прошедшие сутки захватчики совершили 80 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.
Зафиксировано 122 взрыва. Обстрелы потерпели Миропольская, Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Свесская, Дружбовская, Путивльская, Шалыгинская, Середино-Будская, Эсманьская, Юнаковская общины.
- Середино-будская община: враг бил из миномета (2 взрыва), сбросил с БпЛА взрывные устройства (22 взрыва). Также нанес удары FPV-дронами (2 взрыва), в результате чего три человека получили ранения, также повреждены многоквартирный дом и автомобиль.
- Великописаревское общество: совершены минометные обстрелы (13 взрывов), удары FPV дронами (3 взрыва), артиллерийский обстрел (4 взрыва) и удар КАБ (1 взрыв).
- Краснопольская община: 13 мин сбросили россияне на территорию общины. Кроме того, совершены удары FPV дронами (4 взрыва) и КАБ (3 взрыва).
- Миропольская община: враг ударил из минометов (3 взрыва), сбросил с БпЛА взрывное устройство (1 взрыв) и произвел обстрел из РСЗО (24 взрыва). Также россияне атаковали общину БПЛА (1 взрыв), в результате чего частично разрушен частный жилой дом.
- Путивльская община: нанесен удар FPV дроном (1 взрыв).
- Шалыгинская община: зафиксирован сброс с БПЛА взрывного устройства (5 взрывов).
- Белопольское общество: россияне совершили сброс с БпЛА взрывного устройства (8 взрывов).
- Светское общество: удар FPV-дроном (1 взрыв).
- Дружбовская община: произошел сброс с БпЛА взрывного устройства (3 взрыва).
- Юношеская община: россияне нанесли удары КАБ (2 взрыва).
- Эсманское общество: сброс с БПЛА взрывного устройства (1 взрыв).
Напомним, ранее сообщалось, что в Полтаве ночью раздался взрыв.
Кроме того, мы ранее информировали, что утром в Хмельнитчине произошли взрывы.
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