В Полтаве ночью раздался взрыв — СМИ

Регион под атакой вражеских БПЛА.
В Полтаве в ночь на 13 января раздался взрыв.
Об этом сообщает Общественное.
Сообщается, что взрыв был слышен после полуночи.
"В Полтаве был слышен звук взрыва", — говорится в сообщении.
Перед взрывом в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных беспилотников.
Напомним, ранее сообщалось, что во время воздушной тревоги в Хмельницкой области произошли взрывы из-за атаки российских беспилотников.
Кроме того, мы ранее информировали, что россияне нанесли удар авиабомбами по Запорожье – сознательный удар по городу.
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