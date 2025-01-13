В Полтаве ночью раздался взрыв — СМИ

В Полтаве в ночь на 13 января раздался взрыв.

Об этом сообщает Общественное.

Сообщается, что взрыв был слышен после полуночи.

"В Полтаве был слышен звук взрыва", — говорится в сообщении.

Перед взрывом в регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных беспилотников.

Напомним, ранее сообщалось, что во время воздушной тревоги в Хмельницкой области произошли взрывы из-за атаки российских беспилотников.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне нанесли удар авиабомбами по Запорожье – сознательный удар по городу.

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