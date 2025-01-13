У Полтаві вночі пролунав вибух — ЗМІ

Регіон під атакою ворожих БпЛА.
У Полтаві в ніч проти 13 січня пролунав вибух.
Про це повідомляє Суспільне.
Повідомляється, що вибух було чутно після опівночі.
"У Полтаві було чутно звук вибуху", - йдеться у повідомленні.
Перед вибухом в регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час повітряної тривоги у Хмельницькій області сталися вибухи через атаку російських безпілотників.
Крім того, ми раніше інформували, що росіяни завдали удару авіабомбами по Запоріжжю – свідомий удар по місту.
Читайте також: