У Полтаві вночі пролунав вибух — ЗМІ

У Полтаві в ніч проти 13 січня пролунав вибух.

Про це повідомляє Суспільне.

Повідомляється, що вибух було чутно після опівночі.

"У Полтаві було чутно звук вибуху", - йдеться у повідомленні.

Перед вибухом в регіоні була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих безпілотників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що під час повітряної тривоги у Хмельницькій області сталися вибухи через атаку російських безпілотників.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни завдали удару авіабомбами по Запоріжжю – свідомий удар по місту.

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