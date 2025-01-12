На Сумщині пролунало 57 вибухів

Протягом минулої доби загарбники здійснили 29 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 57 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Шалигинська громади.

Великописарівська громада: здійснено скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух), артилерійські обстріли (12 вибухів), мінометні обстріли (5 вибухів).

Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (3 вибухи), FPV-дронами (3 вибухи) та скинув ВОГ з БпЛА (11 вибухів).

Есманьська громада: зафіксовано обстріл з танку (11 вибухів), скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи).

Білопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БпЛА (3 вибухи), мінометний обстріл (4 вибухи).

Шалигинська громада: здійснено удар FPV-дрона (1 вибух) та скидання ВОГ з БпЛА (1 вибух).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники вдарили по автівці з цивільними в Запорізькій області.

Крім того, ми раніше інформували, що ворог атакував Харків безпілотниками.

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