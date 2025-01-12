Дипломат пояснив, чому Трамп продовжить підтримку України

Поразка Україні у війні проти російських агресорів буде означати не лише тріумф російського диктатора Путіна, але й провал новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа.

Таку думку в етері Еспресо висловив ексрадник держсекретаря США, колишній директор у справах Європи та Євразії у Раді нацбезпеки США Метью Брайза.

Він заявив, що Трамп усвідомлює важливість своєї ролі як посередника у досягненні угоди про припинення війни Росії проти України.

"Він розуміє, що Україна має продовжувати існувати та не може бути переможеною чи повністю знищеною, адже у такому разі вона ніколи не погодиться на жодне врегулювання чи компроміс. Поразка України означала б провал для самого Трампа, чого він явно прагне уникнути. З його нещодавніх заяв випливає, що, по-перше, він хоче, щоб війна завершилася. По-друге, Україна не повинна вступати до НАТО. І по-третє, Сполучені Штати повинні продовжувати надавати Україні військову допомогу, необхідну для протистояння російській агресії", - зазначив він.

Брайза заявив, що американський президент хоче стати посередником між сторонами, але для цього Україна повинна зберігати стійкість, тому що якщо Путін знищить сусідню країну, то зникне сама можливість укласти угоду. Тому у даному підході можна бачити позитивні моменти.

"Важливо враховувати, що високопосадовці, які приєднаються до Білого дому, дотримуються традиційного підходу до міжнародних відносин, часто маючи досвід у політичній чи військовій сферах. Наприклад, Майк Волц, майбутній радник з питань національної безпеки, – це конгресмен із значним досвідом а також визнаний експерт у сфері міжнародної безпеки. Багато з його заступників, які походять з академічного середовища та мають досвід роботи в Раді національної безпеки, сприятимуть формуванню стратегічних рішень. Їхня присутність допоможе спрямувати прагнення Трампа до укладення угоди в конструктивне русло, що, на мою думку, є позитивним для трансатлантичної спільноти", - додав він.

Дипломат заявив, що Сполучені Штати будуть продовжувати військову підтримку України. Також Київ будуть підтримувати країни Європи, попри спротив таких країна як Угорщина та Словаччина, а також вагання Іспанії.

"Інші члени НАТО прагнуть і надалі надавати Україні необхідну допомогу. У певний момент Трамп, ймовірно, спробує виступити посередником у досягненні мирної угоди. Зрештою, і народ України, і російське керівництво, захочуть знайти спосіб завершити цю війну. Усе залежатиме від умов, про які потрібно буде домовлятися, і саме це є метою Трампа. І хоча ми не можемо з абсолютною впевненістю передбачити рівень подальшої військової допомоги від США та Європи, я переконаний, що ця підтримка триватиме", - резюмував він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що експерт заявив про небезпеку зустрічі Путіна та Трампа.

Крім того, ми раніше інформували, що Зеленський зробив заяву про кінець війни 2025 року.

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