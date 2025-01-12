Дипломат объяснил, почему Трамп продолжит поддержку Украины

Поражение Украины в войне против российских агрессоров будет означать не только триумф российского диктатора Путина, но провал новоизбранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Такое мнение в эфире Эспрессо высказал эксрадник госсекретаря США, бывший директор по Европе и Евразии в Совете нацбезопасности США Мэтью Брайза.

Он заявил, что Трамп отдает себе отчет в важности своей роли как посредника в достижении соглашения о прекращении войны России против Украины.

"Он понимает, что Украина должна продолжать существовать и не может быть побеждена или полностью уничтожена, ведь в таком случае она никогда не согласится ни на одно урегулирование или компромисс. Поражение Украины означало бы провал для самого Трампа, чего он явно стремится избежать. Из его недавних" заявлений следует, что, во-первых, он хочет, чтобы война завершилась. в-третьих, Соединенные Штаты должны продолжать оказывать Украине военную помощь, необходимую для противостояния российской агрессии", – отметил он.

Брайза заявил, что американский президент хочет стать посредником между сторонами, но для этого Украина должна сохранять устойчивость, потому что если Путин уничтожит соседнюю страну, то исчезнет возможность заключить соглашение. Потому в данном подходе можно созидать положительные моменты.

"Важно учитывать, что высокопоставленные чиновники, которые присоединятся к Белому дому, придерживаются традиционного подхода к международным отношениям, часто имея опыт в политической или военной сферах. Например, Майк Волц, будущий советник по вопросам национальной безопасности, – это конгрессмен со значительным опытом, а также признанный эксперт в сфере международной безопасности. Многие из его заместителей, которые происходят из академической среды и имеют опыт работы в Совету национальной безопасности будут способствовать формированию стратегических решений. Их присутствие поможет направить стремление Трампа к заключению соглашения в конструктивное русло, что, по моему мнению, позитивно для трансатлантического сообщества", — добавил он.

Дипломат заявил, что США будут продолжать военную поддержку Украины. Также Киев будут поддерживать страны Европы, несмотря на сопротивление таких стран, как Венгрия и Словакия, а также колебания Испании.

"Другие члены НАТО стремятся и дальше оказывать Украине необходимую помощь. В определенный момент Трамп, вероятно, попытается выступить посредником в достижении мирного соглашения. В конце концов, и народ Украины, и российское руководство, захотят найти способ завершить эту войну. которые нужно будет договариваться, и именно это цель Трампа. И хотя мы не можем с абсолютной уверенностью предсказать уровень. дальнейшей военной помощи от США и Европы, я убежден, что эта поддержка будет продолжаться", – резюмировал он.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперт заявил об опасности встречи Путина и Трампа.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский сделал заявление о конце войны 2025 года.

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