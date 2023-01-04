Сбился пух в куртке: как быстро вернуть объем и убрать комки

Если постирать пуховик неправильно, внутри пух собьется в комочки и изделие будет смотреться неаккуратно. В таком случае придется его самостоятельно расправлять. ТСН.ua рассказывает, что делать, когда сбился пух после стирки.

Как стирать, чтобы пух в куртке не сбился

Любую проблему легче предупредить, чем решать потом. Поэтому следует помнить, как правильно очищать пуховик с натуральным или искусственным наполнителем.

Прежде всего, все пуховики и куртки нужно стирать с использованием деликатного режима, если вы используете стиральную машину. При этом лучше поставить температуру не выше 40 градусов и снизить количество вращений до 500-600. А чтобы пух в куртке не сбился, рекомендуют класть в барабан теннисные мячики. Они будут постоянно сбивать синтепон или пух в процессе очищения.

Что делать, если сбился пуховик после стирки

Если все же во время стирки пух сбился и ваша куртка выглядит не слишком аккуратной, не переживайте. Ситуацию все еще можно исправить. Для этого существует несколько проверенных методов:

Возьмите теннисные мячики (4-5 штук должно хватить), положите мокрый пуховик в стиральную машинку вместе с ними, включите режим отжима. Если у вас нет под руками теннисных мячиков, подойдет любая достаточно крепкая палка. Куртка разлагается на ровной поверхности, а затем аккуратно выбивается нею (например, подойдет ручка от швабры). Также можно взять пылесос, разложить пуховик на жесткой ровной поверхности (например, на столе), включить среднюю мощность и "пройтись" шлангом без насадки по поверхности изделия.

Если все эти способы вам не подходят (к примеру, нет под руками вспомогательных предметов), взбитый пух в куртке можно разровнять руками. Для этого тщательно прощупайте каждый сантимент пуховика, найдите комочки и просто разберите их пальцами. Хотя на это и уйдет много времени, но результат порадует вас.