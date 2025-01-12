В Сумской области прозвучало 57 взрывов

За прошедшие сутки захватчики совершили 29 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Зафиксировано 57 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Эсманьская, Шалыгинская общины.

Великописаревское общество: осуществлен сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв), артиллерийские обстрелы (12 взрывов), минометные обстрелы (5 взрывов).

Краснопольское общество: враг бил из минометов (3 взрыва), FPV-дронами (3 взрыва) и сбросил ВОГ с БпЛА (11 взрывов).

Эсманьская община: зафиксирован обстрел из танка (11 взрывов), сброс ВОГ с БпЛА (2 взрыва).

Белопольское общество: произошли сбросы ВОГ с БпЛА (3 взрыва), минометный обстрел (4 взрыва).

Шалыгинская община: произведен удар FPV-дрона (1 взрыв) и сброс ВОГ с БпЛА (1 взрыв).

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики ударили по автомобилю с гражданскими в Запорожской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что враг атаковал Харьков беспилотниками.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.