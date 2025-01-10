Обстрел Запорожья КАБами: количество пострадавших снова возросло

В настоящее время 12 человек находятся в тяжелом состоянии.

Россияне нанесли авиаудар по Запорожью 8 января. В настоящее время количество пострадавших возросло до 127 граждан.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram.

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"Еще четыре человека обратились за помощью к медикам областного центра после атаки на город, которая произошла 8 января", – говорится в сообщении.

По его словам, до 74 увеличилось количество госпитализированных.

Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Напомним, момент атаки КАБами по городу попал на видео, которое показали в патрульной полиции. На кадрах видно, как правоохранители помогают пострадавшим людям.

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