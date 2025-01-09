Кровавый удар по Запорожью: в городе объявлен День траура по погибшим

Сегодня, 9 января, в Запорожской области объявлен день траура по погибшим в результате вражеской атаки по городу, которая произошла вчера. Россияне убили 13 человек, прицельно ударив посреди дня в оживленный район города.

Об этом пишет руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров.

Чиновник выразил соболезнования родным и близким погибших.

"Трудно подобрать слова. Не простим", — подчеркнул Федоров.

Напомним, россияне ударили КАБами по Запорожью 8 января. Как отметил президент Зеленский, нет ничего более жестокого, чем авиабомбы по городу, осознавая, что пострадают обычные гражданские люди.

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