Сын Трампа обвинил Украину в пожарах в Калифорнии

Он отметил, что в марте 2022 США передали Украине часть пожарного оборудования в рамках гуманитарной помощи.

Старший сын избранного президента США Дональда Трампа, Дональд Трамп-младший заявил, что распространение пожаров в Лос-Анджелесе может быть связано с передачей части пожарного оборудования Украине.

Об этом он написал в социальной сети X, сделав репост корреспонденции инвестиционного банкира Джона Лефевра.

В сообщении отмечалось, что в марте 2022 США передали Украине часть пожарного оборудования в рамках гуманитарной помощи.

"О, посмотрите, конечно же, пожарная служба Лос-Анджелеса пожертвовала Украине часть своего оборудования", — написал Трамп-младший, намекая на возможную связь между этими событиями.

Напомним, ранее сын Дональда Трампа заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский "потеряет помощь" через 38 дней.