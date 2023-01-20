Соль на обуви: способы избавиться от белых следов

Народные средства помогут быстро и без проблем убрать белые пятна на ткани, коже и замше. Как вывести соль из обуви – читайте в материале ТСН.ua.

В холодное время года белые разводы на обуви доставляют немало неудобств. Следы от соли могут появляться практически на любом материале. Но их можно просто убрать при помощи народных средств.

Прежде всего, очень важно запомнить, что для очищения обуви нельзя использовать кипяток и спирт. Также не стоит сушить такие вещи на горячей батарее или рядом с электрокаминами. Они могут быть деформированы.

Как очистить от белых следов кожаную обувь

Чтобы решить проблему появления белых следов от соли на кожаной обуви, вам понадобится обычный уксус. Что нужно сделать?

На два стакана воды возьмите один стакан уксуса. Размешайте. В этой жидкости промокните мягкую тряпку и протрите ею все разводы на обуви. Далее следует дождаться, пока обувь высохнет, и натереть ее кремом.

Как вывести соль из замшевой обуви или ткани

Ткань и замша требуют более тщательного ухода. Если это делать неправильно, можно полностью испортить любимую пару. Мыть, особенно замшевую обувь, не рекомендуется. Поэтому для его очищения от соли лучше остановиться на следующих способах:

возьмите сухую манную крупу и протрите ею все участки, где появились белые следы;

и протрите ею все участки, где появились белые следы; зубной порошок и щетка также помогут избавиться от загрязнений, даже если они очень сложны.

Если вы выбрали последний вариант, лучше сначала протестировать на небольшом малозаметном участке замши, чтобы потом не пришлось выбрасывать обувь.