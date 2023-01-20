Сіль на взутті: способи, щоб позбутися білих слідів

Народні засоби допоможуть швидко і без проблем прибрати білі плями на тканині, шкірі та замші. Як вивести сіль із взуття — читайте в матеріалі ТСН.ua.

В холодну пору року білі розводи на взутті доставляють чимало незручностей. Сліди від солі можуть з'являтися практично на будь-якому матеріалі. Але їх можна легко прибрати за допомогою народних засобів.

Насамперед, дуже важливо запам'ятати, що для очищення взуття не можна використовувати окріп і спирт. Також не варто сушити такі речі на гарячій батареї чи поряд з електрокамінами. Вони можуть деформуватися.

Як очистити від білих слідів шкіряне взуття

Щоб вирішити проблему появи білих слідів від солі на шкіряному взутті, вам знадобиться звичайний оцет. Що потрібно зробити?

На дві склянки води візьміть одну склянку оцту. Розмішайте. В цій рідині промокніть м'яку ганчірку і протріть нею всі розводи на взутті. Далі варто дочекатися, поки взуття висохне, і натерти його кремом.

Як вивести сіль із замшевого взуття чи з тканини

Тканина і замша вимагають більш ретельного догляду. Якщо робити це не правильно, можна повністю зіпсувати улюблену пару. Мити, особливо замшеве взуття, не рекомендується. Тому для його очищення від солі краще зупинитися на таких способах:

візьміть суху манну крупу і протріть нею всі ділянки, де з'явилися білі сліди;

і протріть нею всі ділянки, де з'явилися білі сліди; зубний порошок і щітка також допоможуть позбутися забруднень, навіть якщо вони дуже складні.

Якщо ви вибрали останній варіант, краще спочатку протестувати на невеликій малопомітній ділянці замші, щоб потім не довелося викидати взуття.