Байден отменил поездку в Италию: какая причина

Президент США Джо Байден отменил запланированную поездку в Италию из-за масштабных лесных пожаров в Калифорнии.

Об этом сообщило издание Reuters.

Белый дом сообщил, что президент хочет сосредоточиться на федеральной реакции на чрезвычайную ситуацию в штате. Известно, что Байден должен был посетить Италию 9-12 января для встреч с Папой Франциском, президентом Италии и премьер-министром.

"После возвращения сегодня вечером из Лос-Анджелеса, где ранее сегодня он встретился с полицией, пожарной службой и персоналом экстренных служб, которые боролись с историческими пожарами, бушевавшими в этом районе, и одобрил объявление большого бедствия для Калифорнии, президент Байден принял решение отменить свою предстоящую поездку в Италию должна оставаться сосредоточенной на полном федеральном ответе в ближайшие дни", — говорится в сообщении Белого дома.

Пожары возле Лос-Анджелеса в среду охватили Голливудские холмы. Ранее пять других пожаров в этом районе привели к гибели по меньшей мере пяти человек, разрушению сотен домов и истощению ресурсов для борьбы с огнем и запасов воды.

Напомним, в Лос-Анджелесе вспыхнул масштабный пожар.

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