Байден скасував поїздку до Італії: яка причина

Президент США Джо Байден скасував заплановану поїздку до Італії через масштабні лісові пожежі в Каліфорнії.

Про це повідомило видання Reuters.

Білий дім повідомив, що президент хоче зосередитися на федеральній реакції на надзвичайну ситуацію в штаті. Відомо, що Байден мав відвідати Італію 9-12 січня для зустрічей з Папою Франциском, президентом Італії та прем’єр-міністром.

"Після повернення сьогодні ввечері з Лос-Анджелеса, де раніше сьогодні він зустрівся з поліцією, пожежною службою та персоналом екстрених служб, які боролися з історичними пожежами, що вирували в цьому районі, і схвалив оголошення великого лиха для Каліфорнії, президент Байден прийняв рішення скасувати свою майбутню поїздку до Італії повинна залишатися зосередженою на повній федеральній відповіді найближчими днями", - йдеться в повідомлені Білого дому.

Пожежі біля Лос-Анджелеса в середу охопили Голлівудські пагорби. Раніше п'ять інших пожеж у цьому районі призвели до загибелі щонайменше п'яти осіб, зруйнування сотень будинків та виснаження ресурсів для боротьби з вогнем і запасів води.

Нагадаємо, у Лос-Анджелесі спалахнула масштабна пожежа.

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