У Лос-Анджелесі спалахнула масштабна пожежа: що відомо про наслідки

У вівторок, 8 січня, у престижному районі Лос-Анджелеса спалахнула лісова пожежа. 30 000 людей було евакуйовано.

Про це повідомляє Reuters.

У Лос-Анджелесі спалахнула масштабна пожежа

Внаслідок займання було зруйновано будинки, а на дорогах почалися затори. За словами офіційних осіб, згоріло не менше як 1182 гектари території Пасіфік-Палісейдс між прибережними поселеннями Санта-Моніка та Малібу. Під загрозою опинилися понад 25 000 осіб у 10 000 будинків.

"На цей момент ми дуже раді, що не повідомляється про постраждалих", - заявила на пресконференції начальниця пожежної охорони Лос-Анджелеса Крістін Кроулі.

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